 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — April 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Kevin Concepcion enjoys return trip to NC State

Technician — Intense rivalry weekend battle ends in close 4-3 loss for Pack women’s tennis against UNC

Technician — Strong hitting powers NC State baseball to 9-7 win over Clemson

Technician — NC State men’s tennis takes down No. 26 Notre Dame in thrilling 4-3 victory

Technician — Wolfpack softball explodes for 10 runs, takes series against Cardinals

GoPack.com — 2022 Spring Game Set for Saturday

GoPack.com — #Pack9 Clinches Series With 9-7 Win Over Clemson

GoPack.com — Wolfpack Earns Series Win Over Louisville

GoPack.com — Women's Golf Wraps Up Day One of Wolfpack Match Play

Tweets of the day

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