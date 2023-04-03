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Wolfpack newsstand — April 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version IV

The Wolfpack Central — Video reel: Stars come out to play in Raleigh

Raleigh News & Observer —‘We couldn’t lose’: Behind the scenes of NC State basketball’s improbable 1983 NCAA title

Winston-Salem Journal — Mark Kiszla: Broncos quarterback Russell Wilson doesn’t need fixing. He needs smart coaching. For a change.

GoPack.com — #7 Women’s Tennis Beats Boston College 7-0

GoPack.com — No. 23 NC State drops road match to No. 21 Duke

GoPack.com — Women's Golf To Host Wolfpack Match Play

GoPack.com — #Pack9 Drops Series Finale to No. 11 Louisville

GoPack.com — Pack Falls to No. 14 LSU

Technician — No. 7 NC State women’s tennis sweeps Boston College ahead of rivalry weekend

Technician — Trouble at the plate and on the mound prevents NC State baseball from sweeping Louisville

Technician — No. 21 NC State men’s tennis falters in singles, falls to No. 23 Duke 5-2

Technician — NC State softball falls to No. 14 LSU in final game of Purple & Gold Challenge

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