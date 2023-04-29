News More News
{{ timeAgo('2023-04-29 07:58:45 -0500') }} football Edit

Wolfpack newsstand — April 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State signees Dennis Parker, Treymane Parker ranked in top 105

The Wolfpack Central — NC State RB Demie Sumo-Karngbaye is transferring

The Wolfpack Central — Sophomore Ian Coleman heads into summer with momentum

The Wolfpack Central — Sophomore guard Isaiah Henry is establishing his own name

Fayetteville Observer — UNC, NC State football’s 5 best NFL Draft selections

GoPack.com — Former NC State champion, Michael Macchiavello, wins US Open

GoPack.com — Key Fourth Inning Leads Wolfpack to 7-4 Win Over The Citadel

GoPack.com — Wolfpack Wraps Up Friday Night Action At Penn Relays, Charlotte Invitational

GoPack.com — Former Pack Runner Julie Shea Sutton Inducted Into 2023 USTFCCCA Hall of Fame

Technician — Cozart, Harrison help secure series-opening win over The Citadel

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}