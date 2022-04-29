 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — April 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State star Ikem Ekwonu drafted by hometown Panthers

The Wolfpack Central — Junior lineman Kamen Smith excited about NC State offer

The Wolfpack Central — Rivals100 WR Noah Rogers 'dialed in' on four schools

Charlotte Observer — The Panthers got what they secretly wanted in the draft, and they can still get a QB

Charlotte Observer — Ikem Ekwonu will do a lot of good for the Panthers, but he may not start at tackle Day 1

Charlotte Observer — Ickey shuffle: Panthers didn’t expect to draft Ekwonu, but should be glad they did

Charlotte Observer — Tell us what you think: Do you like the Panthers pick of tackle Ikem Ekwonu at No. 6?

Fayetteville Observer — NC players in NFL Draft: State's Ekwonu picked No. 6 overall. Who's next?

Fayetteville Observer — Charlotte native Ikem Ekwonu grew up a Carolina Panthers fan

GoPack.com — Ekwonu Selected Sixth Overall by the Carolina Panthers

GoPack.com — Berkoff Sets 50 Back American Record, Qualifies for World Championships

GoPack.com — #Pack9 Steps Out Of Conference Play This Weekend For Series With Radford

GoPack.com — NC State Opens Weekend at Penn Relays with Podium Finishes

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