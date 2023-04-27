News More News
{{ timeAgo('2023-04-27 09:16:52 -0500') }} football Edit

Wolfpack newsstand — April 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore guard Isaiah Henry is establishing his own name

The Wolfpack Central — Junior CB Jivan Baly has NC State as leader, official visit set up

The Wolfpack Central — M.J. Rice is looking forward to playing in front home crowd

The Wolfpack Central — Junior WR Alex Taylor has four official visits set

The Wolfpack Central — Inside the film room

Raleigh News & Observer —99.9 The Fan abruptly ends ‘The OG’ sports radio show, ousting Ovies and Giglio

Raleigh News & Observer —Which states produce the most NFL talent? See where North and South Carolina rank

Fayetteville Observer — 3rd ex-NC State athlete sues school in sexual abuse case

GoPack.com — Wolfpack Defeats Norfolk State in Five

GoPack.com — NC State Women’s Golf to Host and Play In Raleigh Regional

GoPack.com — #Pack9 Notches 5-4 Victory Over No. 12 East Carolina

GoPack.com — Tuohy Earns ACC Women’s Track Performer Of The Week Honors

GoPack.com — Transfer MJ Rice Joins the Pack

Technician — NC State men’s golf collects eighth-place finish at ACC Championship

Technician — NC State track and field sets a combined three school records at Virginia Challenge and Wake Forest Invite

Technician — Softball dominates Norfolk State in mid-week matchup

Technician — Wolfpack baseball conquers No. 12 Pirates in Tuesday night thriller

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}