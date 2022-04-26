 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — April 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior lineman Kamen Smith getting new-found recruiting attention

The Wolfpack Central — Four-star junior Sullivan Absher coming down stretch drive

The Wolfpack Central — Paul McNeil appreciates 'the love' from NC State

The Wolfpack Central — Second evaluation period at adidas event comes to an end

Raleigh News & Observer —NC State lineman, Charlotte native Ikem Ekwonu could be the top pick at the NFL Draft

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Clark Kellogg on top coaches retiring, NIL, transfer portal, Final 4

Fayetteville Observer — How did N.C. State's Ikem Ekwonu get the nickname 'Ickey'?

GoPack.com — Tommy White Earns National Player of the Week Honors

GoPack.com — NC State Athletics Celebrates with 2022 Wolfies

GoPack.com — #Pack9 Welcomes East Carolina Tuesday

Technician — NC State men’s golf finishes in eighth place at ACC Championship

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