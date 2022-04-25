 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — April 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Paul McNeil appreciates 'the love' from NC State

The Wolfpack Central — Second evaluation period at adidas event comes to an end

The Wolfpack Central — NC State goes 3-deep at adidas event

The Wolfpack Central — Young prospects take center stage at adidas 3SSB

Raleigh News & Observer —NC State lineman, Charlotte native Ikem Ekwonu could be the top pick at the NFL Draft

Raleigh News & Observer —Daylan Smothers, a former Mr. NC Football, is leaving Chambers High. Here’s what’s next

Raleigh News & Observer —Former NC State wide receiver Torry Holt highlights 2022 NC Sports Hall of Fame class

Greensboro News-Record — Mock Draft: Look to the trenches at beginning of selections

Fayetteville Observer — Where does NC State football stand with 4-star recruit Sam Pendleton?

Fayetteville Observer — Zonovan 'Bam' Knight: NC State football running back through the years

Fayetteville Observer — Photos: NC State football offensive lineman Ikem Ekwonu

GoPack.com — #Pack9 Drops Hard-Fought Rubber Game With Cardinals

GoPack.com — NC State Reaches New Agreement with Director of Athletics Corrigan

GoPack.com — Pack Finishes Up at ACC Championship

GoPack.com — Chapman Sets Heptathlon School Record on Final Day of Virginia Challenge

GoPack.com — Late Rally Downs NC State

Technician — No. 3 NC State women’s tennis falls in ACC Championship quarterfinal round to Virginia

Technician — NC State men’s tennis falls short in near comeback against Tar Heels in ACC quarterfinals

Technician — Taking stock of NC State Athletics’ spring-season head coaches

Technician — COLUMN: Pack Pro Carlos Rodon rising to new heights on West Coast

Technician — Strong offensive performances not enough as Pack loses series at No. 11 Louisville

Technician — NC State softball takes two of three games against Boston College in final road series

Technician — NC State track and field breaks multiple program records at Virginia Challenge

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