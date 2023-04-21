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Wolfpack newsstand — April 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State basketball 2025 hot board

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The Wolfpack Central — NC State junior commit Paul McNeil ready for travel ball

Raleigh News & Observer —End of prep basketball season means decision-making season for top NC hoops recruit

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