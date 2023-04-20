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Wolfpack newsstand — April 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State basketball 2025 hot board

The Wolfpack Central — NC State prep signee Dennis Parker ends senior year in style

The Wolfpack Central — NC State junior commit Paul McNeil ready for travel ball

The Wolfpack Central — NC State lands difference-making junior RB Duke Scott

The Wolfpack Central — Coach: NC State getting complete back in Duke Scott

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Running back Jayden "Duke" Scott

The Wolfpack Central — NC State lands junior priority RB Duke Scott

The Wolfpack Central — NC State gets former McDonald's All-American M.J. Rice

The Wolfpack Central — Center Ben Middlebrooks felt at ease with NC State

Raleigh News & Observer —ACC Now Podcast: How UNC, NC State and ACC football look as spring football winds down

Raleigh News & Observer —NC State basketball portal haul continues as Kansas transfer is joining Wolfpack

GoPack.com — Willadsen, Fritton Named to College Baseball Foundation’s Pitcher of the Year Watch List

GoPack.com — NC State Primed To Compete In UVA Challenge, Wake Forest Invite

GoPack.com — NC State confident ahead of 2023 ACC Tournament

GoPack.com — Softball to Host UNC for Final Home ACC Series

GoPack.com — Transfer DJ Horne Joins the Pack

Technician — MLB Pack Pros look to get going while several make noise in the minors

Technician — A look ahead to the next few weeks for the Pack9

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