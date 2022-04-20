 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — April 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State lands Ole Miss transfer Jarkel Joiner

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State spring game (part II)

The Wolfpack Central — FSU transfer River Baldwin poised to fill key spot at NC State

The Wolfpack Central — NC State kicker Ian Williams to transfer

The Wolfpack Central — Jack Clark welcomes new opportunities at NC State

The Wolfpack Central — Rivals250 OL Sam Pendleton sets decision date

Raleigh News & Observer —NC State lands another basketball transfer, this time from Ole Miss

Raleigh News & Observer —NC State and Kevin Keatts land a 6-8 transfer guard from the A-10

GoPack.com — Wolfpack Football Announces 2022 Theme Days

GoPack.com — #Pack9 To Face High Point Wednesday In Midweek Matchup

GoPack.com — Wolfpack Hosts ECU on Wednesday

GoPack.com — Nugroho Wins Fifth ACC Freshman of the Week Honor of Season

GoPack.com — Wolfpack Women’s Hoops Welcomes Transfer Mimi Collins to Program

Technician — NC State men’s tennis looks to carry momentum into ACC Championship

Technician — NC State women’s tennis prepares for tough tests at ACC Championship

Technician — What the newest NC State basketball recruits bring to their programs

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