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Wolfpack newsstand — April 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Georgia Tech junior RB commit Duke Watson checks out NC State

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State target Jaeden Mustaf in NCISAA title game

The Wolfpack Central — Jim Valvano makes Hall of Fame

Raleigh News & Observer —Jim Valvano to be inducted into Naismith Basketball Hall of Fame as contributor

GoPack.com — #Pack9 Posts 10-0 Win Saturday to Secure Series Victory Over No. 11 Louisville

GoPack.com — Weixlmann & Pavlick Pace Pack in Win over L.A. Tech

GoPack.com — No. 23 NC State looks to keep rolling versus No. 21 Duke

Technician — NC State baseball wins first ACC series in dominant fashion, shuts out Louisville 10-0

Technician — NC State softball falls to BYU, downs LA Tech on day two of Purple & Gold Challenge

Technician — No. 7 NC State women’s tennis returns home with near-perfect doubleheader day

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