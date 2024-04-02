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Wolfpack newsstand — April 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — What is Purdue's basketball history?

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's women's team defeats Texas to reach Final Four

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's mens team tops Duke, reaches Final Four

The Wolfpack Central — Junior DL prospect Jyon Simon impressed with seeing NC State

The Wolfpack Central — Twitter reaction: NC State men's and women's hoops teams reach Final Four

Raleigh News & Observer —NC State fans flock to Jimmy V’s grave on a Raleigh hoops pilgrimage

Raleigh News & Observer — NC State credits Aziaha James for dream run to Final Four. ‘She is that girl’

Charlotte Observer —DJ Burns, NC State men’s basketball still have questions to be answered at Final Four

Charlotte Observer —Dust for fingerprints on NC State’s historic basketball runs and you’ll find Debbie Yow’s

Charlotte Observer — 3-point line at women’s Portland regional was 9 inches shorter on one end, NCAA says

Charlotte Observer — NC State headed to NCAA Final Four as a ‘group that doesn’t want to stop playing’

Charlotte Observer — Meet the area’s top high school boys’ basketball players, the 2023-24 All-Observer team

Charlotte Observer — Meet the area’s top high school girls’ basketball players, the 2023-24 All-Observer team

Charlotte Observer — NC State basketball’s charmed March to Final Four continues with upset win over Duke

Charlotte Observer— NC State, desperate for basketball success for so long, suddenly has more than its share

Charlotte Observer — NC State women upset No. 1 seed Texas, 76-66, to make Final Four

Charlotte Observer — South Carolina set to play prominent Gamecocks transfer in Final Four

Charlotte Observer — The Wolfpack men’s historic run to the Final Four

Fayetteville Observer — What is the lowest seed to make Final Four? March Madness runs, revisited

Fayetteville Observer — NC State women's hoops vs. SC: Scouting report, score prediction

Fayetteville Observer — Jay Bilas: NC State's 2024 March Madness run more amazing than 1983's

Fayetteville Observer — Destiny or not, NC State basketball is Final Four bound

Greensboro News & Record — Final Four programs aided by transfer portal additions

Greensboro News & Record — Wolfpack Nation reacts to men's and women's teams making it to Final Four

Greensboro News & Record — Pair of DJs off to Final Four after teaming up at NC State

Technician — COLUMN: How Kevin Keatts became a winner

Technician — NC State men’s basketball rockets past Blue Devils for first Final Four appearance since 1983

GoPack.com — Softball Set to Host Elon for Third Meeting of the Season

GoPack.com — #19 Wolfpack Hosts #12 East Carolina in Top-20 Showdown

GoPack.com — Pack Punches Ticket to First Final Four Since 1998

GoPack.com — Wolfpack Headed to the Final Four!

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