The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
The Wolfpack Central — What is Purdue's basketball history?
The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's women's team defeats Texas to reach Final Four
The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's mens team tops Duke, reaches Final Four
The Wolfpack Central — Junior DL prospect Jyon Simon impressed with seeing NC State
The Wolfpack Central — Twitter reaction: NC State men's and women's hoops teams reach Final Four
Raleigh News & Observer —NC State fans flock to Jimmy V’s grave on a Raleigh hoops pilgrimage
Raleigh News & Observer — NC State credits Aziaha James for dream run to Final Four. ‘She is that girl’
Charlotte Observer —DJ Burns, NC State men’s basketball still have questions to be answered at Final Four
Charlotte Observer —Dust for fingerprints on NC State’s historic basketball runs and you’ll find Debbie Yow’s
Charlotte Observer — 3-point line at women’s Portland regional was 9 inches shorter on one end, NCAA says
Charlotte Observer — NC State headed to NCAA Final Four as a ‘group that doesn’t want to stop playing’
Charlotte Observer — Meet the area’s top high school boys’ basketball players, the 2023-24 All-Observer team
Charlotte Observer — Meet the area’s top high school girls’ basketball players, the 2023-24 All-Observer team
Charlotte Observer — NC State basketball’s charmed March to Final Four continues with upset win over Duke
Charlotte Observer— NC State, desperate for basketball success for so long, suddenly has more than its share
Charlotte Observer — NC State women upset No. 1 seed Texas, 76-66, to make Final Four
Charlotte Observer — South Carolina set to play prominent Gamecocks transfer in Final Four
Charlotte Observer — The Wolfpack men’s historic run to the Final Four
Fayetteville Observer — What is the lowest seed to make Final Four? March Madness runs, revisited
Fayetteville Observer — NC State women's hoops vs. SC: Scouting report, score prediction
Fayetteville Observer — Jay Bilas: NC State's 2024 March Madness run more amazing than 1983's
Fayetteville Observer — Destiny or not, NC State basketball is Final Four bound
Greensboro News & Record — Final Four programs aided by transfer portal additions
Greensboro News & Record — Wolfpack Nation reacts to men's and women's teams making it to Final Four
Greensboro News & Record — Pair of DJs off to Final Four after teaming up at NC State
Technician — COLUMN: How Kevin Keatts became a winner
Technician — NC State men’s basketball rockets past Blue Devils for first Final Four appearance since 1983
GoPack.com — Softball Set to Host Elon for Third Meeting of the Season
GoPack.com — #19 Wolfpack Hosts #12 East Carolina in Top-20 Showdown
GoPack.com — Pack Punches Ticket to First Final Four Since 1998
GoPack.com — Wolfpack Headed to the Final Four!
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