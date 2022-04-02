 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — April 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Coach: Javonte Vereen fits perfect at NC State

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Tight end Javonte Vereen

The Wolfpack Central — NC State brings back alum Levi Watkins at assistant coach

The Wolfpack Central — Four-star Javonte Vereen stays in-state, picks NC State

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —Four-star tight end from North Carolina commits to Dave Doeren, NC State football

Raleigh News & Observer —Kevin Keatts adds former NC State player to staff. Everything to know about new coach

GoPack.com — Pack Hires Levi Watkins as Assistant Coach

GoPack.com — Sixth Inning Rally Leads Pack Past Cards

GoPack.com — No. 2 Wolfpack Hosts Pair of Top-15 Triangle Matchups This Weekend

GoPack.com — #Pack9 Drops Series Opener With Clemson

GoPack.com — #2 Wolfpack Falls to #14 Duke, 4-3

Technician — No. 2 Pack women’s tennis suffers first ACC loss, fall 4-3 to Duke in tense match

Technician — Pack baseball drops series opener at Clemson

Technician — NC State softball comes back to beat Louisville 7-5 for Patrick-Swift’s 100th win

Technician — No. 23 Pack men’s tennis stalls out in Louisville

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