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Wolfpack newsstand — April 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State gets former McDonald's All-American M.J. Rice

The Wolfpack Central — Center Ben Middlebrooks felt at ease with NC State

The Wolfpack Central — Junior OL Trent Mitchell gets coveted NC State offer

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version VII

The Wolfpack Central — Clemson center Ben Middlebrooks transfers to NC State

The Wolfpack Central — Junior Rakease Passmore ready to cut list down

Raleigh News & Observer —A transfer portal trade? Not exactly, but NC State, Clemson basketball swap players

Raleigh News & Observer —Triangle spring NCAA transfer portal updates: Duke, UNC, NC State football players

GoPack.com — Wolfpack Tallies Season-High 22 Runs in Blowout Victory Over Davidson

GoPack.com — #5 Women’s Tennis Set for ACC Tournament

GoPack.com — Negrete Named Comeback Gymnast of the Year

GoPack.com — Echezarreta, Mahorcic, and Robinson Named March Heart of the Pack Winners

GoPack.com — NC State Baseball To Host Second-Annual 'Dogs At The Doak' Event on May 2, May 9

Technician — Relentless positivity: How Alana Smith dealt with unexpected adversity as an athlete

Technician — NC State Athletics’ 2022-2023 superlatives

Technician — NC State Athletics’ week in review: April 10 - April 16

Technician — Offensive explosion propels NC State baseball to huge win over Davidson

Technician — Year in Review: Ranking the best games of the 2022-23 athletic season

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