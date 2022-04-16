Wolfpack newsstand — April 16

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BSMDJFT05CUngiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9QUjAyRU9OQlJ4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTUxNTE3NTA0NzM1
NDMzMTEzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNiwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr
V29tZW5zQmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tXb21lbnNC
YmFsbDwvYT4gZ3VhcmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9n
ZW5lc2lzYnJ5YW50Xz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2VuZXNpc2Jy
eWFudF88L2E+IGxhbmRzIGF0IElsbGlub2lzLCB3aGljaCBoYXMgZm9ybWVy
IFdvbGZwYWNrIGNvbW1pdCBKYWRhIFBlZWJsZXMuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2hMUHFQQ2FQRGMiPmh0dHBzOi8vdC5jby9oTFBxUENhUERjPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTUxNTM2Mjc5MzUwMzA1MTc4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BcHJpbCAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UZWFtIExvYWRlZCBWaXJnaW5pYSBJc2FpYWggVG9kZCAxNVUgKDIw
MjUpIExvY2tlZCBhbmQgTG9hZGVkLiBSZXByZXNlbnRlZCBCeSBBbHVtbmkg
SXNhaWFoIFRvZGQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96YXl0
b2RkP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB6YXl0b2RkPC9hPiAtIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2FzaFdpemFyZHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFdhc2hXaXphcmRzPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzNTU0I/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMzU1NCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTG9hZFVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTG9hZFVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTG9hZGVkRmFtaWx5P3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTG9hZGVkRmFtaWx5PC9hPiA8YnI+PGJy
PvCfjqg6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2RvdG1pbGVz
Xz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2RvdG1pbGVzXzwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FDZTk5QUxrTjciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9h
Q2U5OUFMa043PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRlYW0gTG9hZGVkIEFBVSBCYXNr
ZXRiYWxsIChAVGVhbUxvYWRlZEJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1RlYW1Mb2FkZWRCQmFsbC9zdGF0dXMvMTUxNTAxNDU4Nzk0
MjM3NTQyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNSwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgcGxheWVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vWWlGUFVVclVrUyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1lpRlBVVXJVa1M8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFs
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxz
L3N0YXR1cy8xNTE1MDI3OTI1ODYyNjk0OTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkFwcmlsIDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE