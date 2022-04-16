 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — April 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State fighting for four-star safety

The Wolfpack Central — The Run Down

GoPack.com — #Pack9 Sweeps Friday Doubleheader Against Boston College

GoPack.com — NC State Baseball To Play Friday Doubleheader

GoPack.com — #20 Pack Gets 4-0 Sweep Against #19 Blue Devils

GoPack.com — Pack Takes Down Duke to Capture I-40 Cup

Technician — Wolfpack baseball sweeps Boston College in dramatic doubleheader

Technician — NC State men’s golf defeats Blue Devils at I-40 Cup Match Play event

Technician — No. 20 Pack men’s tennis dismantles No. 19 Duke 4-0 to open rivalry weekend

Technician — NC State softball swept by Georgia Tech in doubleheader

Technician — NC State women’s golf posts best performance at ACC Championship since 2017

Technician — No. 3 Pack women’s tennis dominates Louisville 7-0 as it nears end of regular season

Tweets of the day

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