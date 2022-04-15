 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — April 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — David Sanders has quality connection to Pack great Ikem Ekwonu

The Wolfpack Central — Video: Top defensive plays from NC State's spring game

The Wolfpack Central — Video: West Charlotte coach Sam Greiner interview

Fayetteville Observer — What to know about two visiting NC State basketball transfer targets

GoPack.com — Trent Hidlay Named ACC Wrestling Scholar Athlete of the Year

GoPack.com — NC State Baseball's Game Friday Moved Up To 3 PM

Tweets of the day

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