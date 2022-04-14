 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — April 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: Top defensive plays from NC State's spring game

The Wolfpack Central — Video: West Charlotte coach Sam Greiner interview

The Wolfpack Central — NC State reaches out to UConn wing Corey Floyd Jr.

The Wolfpack Central — Ranking the tackle recruits in Dave Doeren era

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Ben Finley airs it out

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Devin Leary shreds spring game

Raleigh News & Observer —NC State football coach Dave Doeren gives an update on Chandler Zavala’s eligibility

Fayetteville Observer — What to know about 4-star linebacker Cayden Jones and other 2024 NC recruits

GoPack.com — Trent Hidlay Named ACC Wrestling Scholar Athlete of the Year

GoPack.com — #3 Wolfpack Home for Final Matches of Regular Season

GoPack.com — #20 Men’s Tennis To Conclude Regular Season with Top-20 Rivalry Matchups

GoPack.com — Wolfpack Travels to Georgia Tech, Weekend Schedule Adjusted

GoPack.com — #Pack9 Welcomes Boston College For Three-Game Set

Tweets of the day

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