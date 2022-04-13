 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — April 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Ben Finley airs it out

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Devin Leary shreds spring game

The Wolfpack Central — NC State could pursue Ole Miss guard transfer Jarkel Joiner

The Wolfpack Central — Braxton Winston establishing himself at cornerback

The Wolfpack Central — Mimi Collins hoping to show off versatile skillset at NC State

Raleigh News & Observer —Meet the NC Super Team. The top boys and girls basketball players in North Carolina

GoPack.com — #Pack9 Surges Back, Walks Off UNCW

GoPack.com — Perez Accepts Training Camp Invite from WNBA's Seattle Storm

GoPack.com — Nugroho Repeats as ACC Freshman of the Week

Technician — Way-too-early roster breakdown: NC State women’s basketball to reload in 2022-23

Technician — NC State baseball beats UNC-W in walk-off fashion after early defensive struggles

Technician — Freshmen for Wolfpack baseball playing key roles

Tweets of the day

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