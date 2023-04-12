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Wolfpack newsstand — April 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior athlete Josiah McLaurin brings versatility, speed

The Wolfpack Central — Butler transfer Jayden Taylor felt at home at NC State

The Wolfpack Central — Junior OL Jake Guarnera breaks down his top 5, decision date

The Wolfpack Central — NC State reserve quarterback Ben Finley is transferring

The Wolfpack Central — Butler transfer Jayden Taylor the first spring addition to NC State

The Wolfpack Central — Junior OLB James Nesta comes out with top eight

Raleigh News & Observer —NC State football quarterback enters NCAA transfer portal amid logjam at position

Raleigh News & Observer —NC State basketball coach Kevin Keatts adds shooting guard via NCAA transfer portal

GoPack.com — Huge Fourth Inning Powers #Pack9 to 12-3 Victory Over UNCW

GoPack.com — Wyman Records First Career Shutout in Win Over USC Upstate

GoPack.com — Record Number of Athletes Named to All-ACC Academic Team

GoPack.com — No. 22 NC State welcomes Wake Forest on Senior Day

GoPack.com — #7 Women’s Tennis Tackles #11 Texas, Winning 5-2

Technician — NC State baseball gets back on track with dominating win over UNCW

Technician — Portal Kombat: NC State men’s basketball lands Jayden Taylor, hungry for more

Technician — NC State football’s best 2023 NFL Draft fits

Technician — NC State softball squeezes out early-week win against USC-Upstate

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