The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EaWFtb25kIEpvaG5zb24gaW5jbHVkZWQgb24gMjAyNCBXTkJBIERy
YWZ0IGhvcGVmdWxzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUXRlYWZFdDBq
SSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1F0ZWFmRXQwakk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhl
V29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjQ2MTI1
MTExNjc2NzM5NTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDEyLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgdGhhbmtzIHRvIE5DIFN0YXRlIGZvciBoYXZpbmcgbWUgYW5k
IG15IG1vbSB0aGlzIHBhc3Qgd2VlayAsIHJlYWxseSBlbmpveWVkIG15IHZp
c2l0IGFuZCBJIGNhbuKAmXQgd2FpdCB0byBjb21lIGJhY2shISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QGNvYWNod2lsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vR2VvTGVpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdlb0xl
aW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29h
Y2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gISHw
n5C6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EYmJ6SEY1NEtCIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vRGJiekhGNTRLQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBYYXZpZXIgR2ls
bGlhbSAoQFhhdmllckdpbGxpYW1fKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1hhdmllckdpbGxpYW1fL3N0YXR1cy8xNjQ1OTY4MTQ4MjA4Nzk1
NjQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDEyLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYW5pZWwgRGllaGwsIE5BRyBSZWNvcmQgSG9sZGVyIGFuZCAjMSBS
ZWNydWl0IGluIENsYXNzIG9mIDIwMjQsIENvbW1pdHMgdG8gTkMgU3RhdGUg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Y2V1l2SGVmaUQiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9mNldZdkhlZmlEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN3aW1Td2FtIChAc3dpbXN3
YW1uZXdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aW1zd2Ft
bmV3cy9zdGF0dXMvMTY0NTk0ODk3MTMwOTc1NjQxNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dZcHZBT3k0VGoiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9HWXB2QU95NFRqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTY0NTk1ODE3MDUz
MDE2NDczNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxMiwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UUkVZIFBBUktFUiBJUyBBIERJRkZFUkVOVCBLSU5EIE9GIEFUSExF
VElDIPCfkqggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lwVTh1dkZRUHAiPmh0
dHBzOi8vdC5jby95cFU4dXZGUVBwPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vc2hvd3RpbWV0cmV5eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
c2hvd3RpbWV0cmV5eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9HTUM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdNQzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1pVTVViZ01tcW8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aVU1V
YmdNbXFvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE92ZXJ0aW1lIEVsaXRlIChAT3ZlcnRp
bWVFbGl0ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PdmVydGlt
ZUVsaXRlL3N0YXR1cy8xNjQ1OTQwNjAyMzczMDEzNTA3P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDEyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcmV5IFBhcmtlciBDT09LSU5HIGR1cmluZyAzcyDwn42zIDxicj48
YnI+VHVuZSBpbiBsaXZlIG5vdyEg8J+UpSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28veXBVOHV2R29FWCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3lwVTh1dkdvRVg8L2E+PGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaG93dGltZXRyZXl5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzaG93dGltZXRyZXl5PC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dNQz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
R01DPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOEtlalBzUjE2RiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzhLZWpQc1IxNkY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3ZlcnRp
bWUgRWxpdGUgKEBPdmVydGltZUVsaXRlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL092ZXJ0aW1lRWxpdGUvc3RhdHVzLzE2NDU5MTkxODAwNjYy
NzEyMzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTEsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Xb2xmcGFjayBmYW5zLCBsb3ZlIGhvdyB0aGVzZSBjYW1lIG91dCwg
Z28gc2hvdyBzb21lIGxvdmUgdG8gbXkgaW5zdGFncmFtIHBvc3Qh8J+QuiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaHR0P3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaHR0PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pva2VycGhpbGxpcHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGpva2VycGhpbGxpcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vMzFfQ29hY2hGQUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QDMxX0Nv
YWNoRkFMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRl
Q29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lHb1lJWU1KRjMiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9ZR29ZSVlNSkYzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc3FWWWsx
c1V6cCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NxVllrMXNVenA8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsg8J2TmfCdk6rwnZO28J2TrvCdk67wnZO7IOKAnPCdk5nwnZOq8J2TtvCd
k7vwnZO48J2TrOKAnSDwnZOW8J2Tu/Cdk7LwnZO28J2TvPCdk7XwnZOu8J2U
giAoQGphbXJvY18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFt
cm9jXy9zdGF0dXMvMTY0NTg3MzM4ODY5MzM1NjU0NT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82ZnFFWFVRczFq
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNmZxRVhVUXMxajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBC
ZW4gRmlubGV5IChAYmZpbl81KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2JmaW5fNS9zdGF0dXMvMTY0NTgyNzQxNTk1MDYyMjcyMD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CTEVTU0VEIPCfmY/wn4++8J+Zj/Cfj77wn5mP8J+PviA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxDb2FjaE1vZT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlUmVhbENvYWNoTW9lPC9hPiAgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fTU5WaWtpbmdzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBfTU5WaWtpbmdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
TFFVMVFBSElGVSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0xRVTFRQUhJRlU8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgRGltaXRyeSBOaWNvbGFzIChARDFfaHVuY2gwKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0QxX2h1bmNoMC9zdGF0dXMvMTY0NTg0
MjUwMjMwNDM3ODg4MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxMSwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Zb2hhVWd1V0N4Ij5o
dHRwczovL3QuY28vWW9oYVVndVdDeDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NDU4NDQ4NDMz
OTcwMzgwOTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTEsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXN0IGluIHRoZSBidXNpbmVzcy4g8J+QkOKZpu+4jzxicj5SZWFk
IG1vcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TQncxeXBqZzF1Ij5odHRw
czovL3QuY28vU0J3MXlwamcxdTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2dVa1NFMHloTUEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nVWtTRTB5aE1BPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIFN3aW1taW5nICZhbXA7IERpdmluZyAoQHBh
Y2tzd2ltZGl2ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYWNr
c3dpbWRpdmUvc3RhdHVzLzE2NDU1MDU4NjY4ODY0NDMwMTE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgSHVudGVyc3ZpbGxlIChOLkMuKSBOb3J0aCBNZWNrbGVu
YnVyZyBwb3dlciBmb3J3YXJkIEphZeKAmUx5biBXaXRoZXJzIHBpY2tzIFVO
QyBvdmVyIE5DIFN0YXRlIGFtb25nIG90aGVycy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2JaVXZ5eWw2SFIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9iWlV2eXlsNkhSPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTY0NTc4ODE2OTY1OTYyOTU2OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BcHJpbCAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE