 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — April 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Braxton Winston establishing himself at cornerback

The Wolfpack Central — Mimi Collins hoping to show off versatile skillset at NC State

The Wolfpack Central — Q&A: Elissa Cunane talks getting drafted by Seattle Storm

The Wolfpack Central — NC State's Elissa Cunane, Kayla Jones go in second round

The Wolfpack Central — NC State lands former McDonald's All-American

The Wolfpack Central — Amore Connelly has big goals

The Wolfpack Central — Junior Christopher Culliver has recruitment explode

Raleigh News & Observer —Former NC State stars Cunane, Jones selected in WNBA Draft’s second round in New York

Greensboro News-Record — Elissa Cunane hears her name called in second round of WNBA draft

GoPack.com — #Pack9 Returns Home Tuesday For Midweek Contest With UNCW

GoPack.com — Cunane, Jones Selected in Second Round of 2022 WNBA Draft

Technician — Elissa Cunane, Kayla Jones selected in 2nd round of 2022 WNBA Draft

Technician — NC State softball struggles on offense, splits Garnet and Black Round Robin

Technician — NC State baseball drops out of rankings as it avoids sweep at Virginia Tech

Technician — NC State Athletics' week in review: April 4-10

The Seattle Times — Storm surprised Elissa Cunane available at No. 17, but finding her a spot on roster not certain

St. Paul Star Tribune — Rhyne Howard goes No. 1 in WNBA Draft; Lynx select Kayla Jones and Hannah Sjerven

Tweets of the day

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