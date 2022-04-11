 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — April 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State’s spring game

Raleigh News & Observer —How NC State football handles high expectations will define the Wolfpack’s 2022 season

Raleigh News & Observer —Here’s where former NC State standout Elissa Cunane could be headed in the WNBA Draft

Greensboro News-Record — Summerfield's Elissa Cunane awaits WNBA draft

GoPack.com — #Pack9 Downs Virginia Tech In Series Finale

GoPack.com — #21 Pack Downs Tigers, 5-2

GoPack.com — Men's Golf Wraps Up Stitch Intercollegiate

Technician — Strong pitching, balanced hitting helps Pack baseball salvage series at Virginia Tech

Technician — No. 3 Pack women’s tennis comes up short against No. 14 Virginia

Technician — No. 21 Pack men’s tennis shows out in singles, beats Clemson 5-2

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