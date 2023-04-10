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Wolfpack newsstand — April 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior OL Marcus Mascoll impressed with NC State

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version V

The Wolfpack Central — Four-star Jordan Shipp's relationship with NC State continues to grow

The Wolfpack Central — NC State feels good about spring ball experience

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren glad to play in elements

The Wolfpack Central — Video: Davin Vann has high expectations for NC State's defense

The Wolfpack Central — Video: QB Brennan Armstrong knows work needs to be done

Raleigh News & Observer —What we learned at NC State football spring game as players battle elements, each other

Raleigh News & Observer —Photo Gallery: N.C. State football spring game

Technician — No. 22 NC State men’s tennis battles, falls 4-2 to No. 8 Virginia

Technician — NC State track and field takes on the Duke Invitational

Technician — NC State baseball lays an egg, goes 0-2 against Wake Forest on Easter Sunday

Technician — Sloppy conditions, QB battle headline 2023 NC State spring football game

GoPack.com — No. 22 NC State comes up short against No. 8 UVA

GoPack.com — NC State Drops Sunday Doubleheader at No. 2 Wake Forest

GoPack.com — #7 Women’s Tennis Welcomes #11 Texas to Raleigh

GoPack.com — #7 Women’s Tennis Drops Match 3-4 to #6 Duke

GoPack.com — Pack Closes Out Spring Ball with Spring Game

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