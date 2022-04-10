 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — April 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Ole Miss transfer Luis Rodriguez has great visit to NC State

The Wolfpack Central — Devin Leary, passing game shines at NC State spring game

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren after spring game

The Wolfpack Central — Videos: NC State players after spring game

Raleigh News & Observer —NC State football’s 2022 spring game showcased QB Devin Leary, Wolfpack defense

Raleigh News & Observer —Photos from NC State football's spring game

GoPack.com — First Team Offense Shines in Spring Game

GoPack.com — Men's Golf Wraps Up Stitch Intercollegiate

GoPack.com — Records Fall on Final Day of Duke Invite

GoPack.com — Pack Wraps Up Garnet & Black Round Robin

Technician — Wolfpack softball defeats ETSU, loses to South Carolina in second day of Garnet and Black Round Robin

Technician — Pack baseball loses 8-2 in a snowy Saturday at Virginia Tech

Technician — Wolfpack track and field racks up plethora of personal bests at Duke Invitational

Technician — Wolfpack men’s golf ties for second at Stitch Invitational

Technician — How NC State football’s new faces, underclassmen fared in 2022 Spring Game

Technician — Spring Game Takeaways: Deep defense, questions remain for O-line

Tweets of the day

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