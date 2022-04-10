Wolfpack newsstand — April 10

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
RnQwSG9FSFJKcSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0Z0MEhvRUhSSnE8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0
YXR1cy8xNTEyODcwMDQ2NTM5NzgwMDk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkFwcmlsIDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBkZWZlbnNpdmUgc3RhdGlzdGljczogPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzl3bWVrN2p2N1QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85d21lazdq
djdUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh
dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0
ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTUxMjg3MDIwMDMzNjU2MDEyOT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QbGF5ZXJzIG5vdCBwbGF5aW5nIHRvZGF5IGZvciDigaY8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPuKBqTogPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL0UyMkFUVFRkUEgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FMjJBVFRU
ZFBIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh
dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0
ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTUxMjgxODM1NDM2NDU4ODAzOD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib21lLuKdpO+4j/CfkLogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL1dQTj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I1dQTjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0hUVD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0hUVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrQXRo
bGV0aWNzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrQXRobGV0aWNzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWjRnMlNtUVlhSiI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1o0ZzJTbVFZYUo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmF2b250ZSDigJxK
dWljZeKAnSBWZXJlZW4gKEBKYXZvbnRlVmVyZWVuKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phdm9udGVWZXJlZW4vc3RhdHVzLzE1MTI4NDg3
MDcwNDEwNzUyMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgOSwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj50aGFuayB5b3UgdG8gTmMgc3RhdGUgZm9yIHRoZSBzcHJpbmcgZ2Ft
ZSBpbnZpdGUgaGFkIGEgZ3JlYXQgdGltZSB0b2RheSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pva2VycGhpbGxpcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGpva2VycGhpbGxpcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hRX19fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aFFfX188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVD
b2FjaEQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dyaW1zbGV5ZmI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGdyaW1zbGV5ZmI8L2E+IOKdpO+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L1hMVUwzU29OcXkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YTFVMM1NvTnF5PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IHRoZWFsZXh0YXlsb3IgKEB0aGVhbGV4dGF5bG9yMykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVhbGV4dGF5bG9yMy9zdGF0
dXMvMTUxMjkxMjY3MjIzMjIwMjI0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
cHJpbCA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wRnBnTWwydkg5Ij5o
dHRwczovL3QuY28vMEZwZ01sMnZIOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MTI5NDczODM5
MTA0Njk2MzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTAsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE