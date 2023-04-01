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Wolfpack newsstand — April 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Georgia Tech junior RB commit Duke Watson checks out NC State

The Wolfpack Central — Jim Valvano makes Hall of Fame

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State target Jaeden Mustaf in NCISAA title game

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Top 20 Isaiah Evans has dominant junior season

GoPack.com — No. 23 NC State looks to keep rolling versus No. 21 Duke

GoPack.com — #7 Women's Tennis Handles Business in Doubleheader

GoPack.com — No. 23 NC State tennis knocks off No. 13 UNC

GoPack.com — Groover III's Walk-Off Single Lifts Pack to 6-5 Win Over No. 11 Louisville

GoPack.com — Pack Drops Day One in Baton Rouge

Technician — Drama-filled match results in 4-1 upset win for Pack men’s tennis over No. 13 UNC

Technician — NC State softball falls to LSU, Louisiana Tech on day one of Purple & Gold Challenge

Technician — Groover’s walk-off caps NC State baseball’s series-opening comeback over Louisville

Technician — NC State gymnastics falls in second round of NCAA regional championship

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