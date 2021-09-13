 WATCH: NC State Wolfpack football coach Dave Doeren weekly press conference
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WATCH: Dave Doeren's weekly press conference

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

NC State head coach Dave Doeren discusses the loss at Mississippi State and previews Furman.

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