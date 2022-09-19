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Videos: NC State coach Dave Doeren expects offense to improve

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren is wants the Wolfpack to be motivated from within, knowing that 1-3 Connecticut is up next.

Doeren was asked about NC State redshirt quarterback Devin Leary and the passing game, and he gave an update on how redshirt sophomore cornerback Shyheim Battle is "close" to returning.

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