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Videos: NC State coach Dave Doeren excited about playing Texas Tech

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren is excited about playing Texas Tech under the lights next Saturday at Carter-Finley Stadium, and the Wolfpack will be wearing all black uniforms for the game.

Doeren was also asked about his interest in the Nebraska opening, how healthy the team is and what impressed him about seeing some of the younger players on the roster get in during the 55-3 win over Charleston Southern.

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