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Video: Wide receiver Porter Rooks aiming for larger role

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior wide receiver Porter Rooks was a big star in high school between Charlotte (N.C.) Providence Day and Charlotte Myers Park.

Rivals.com had Rooks ranked No. 196 overall in the country in the class of 2020, and a four-star prospect. Rooks knows he has the opportunity to emerge in NC State's new offense.

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