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Video reel: NC State's Primetime With The Pack

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State held its annual Primetime With The Pack on Thursday at Reynolds Coliseum.

NC State junior guard Breon Pass won the dunk contest, and the two squads had a relay shooting contest, the women's team had a different shooting contest, and the Wolfpack dance team performed.

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