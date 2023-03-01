News More News
{{ timeAgo('2023-03-01 12:19:02 -0600') }} football Edit

Video reel: NC State players happy to be back at practice

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State started spring practice Wednesday, and had three players address the media afterwards.

Redshirt junior center Dylan McMahon, redshirt junior cornerback Shyheim Battle and senior running back Jordan Houston, are all returning starters and have been through plenty of "first" practices.

Click below to watch their interviews:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}