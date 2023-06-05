News More News
ago basketball Edit

Video reel: Jaeden Mustaf over the last year

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Senior four-star guard Jaeden Mustaf arrived in North Carolina a little over a year ago.

Mustaf played his first two years at Hyattsville (Md.) DeMatha Catholic, and then this past season at Matthews (N.C.) Carmel Christian.

The Wolfpack Central has watched Mustaf play in several events. Click below to watch the scouting videos.

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}