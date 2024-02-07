Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Video: Pittsburgh coach Jeff Capel praises team's stingy defense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Pittsburgh made just enough plays down the stretch to pull off a 67-64 win at NC State on Wednesday.

Pitt coach Jeff Capel called it a "big-time performance" to overcome a combined 44 points from NC State seniors D.J. Horne and D.J. Burns. The Panthers also didn't get a vintage performance in the second half from star senior forward Blake HInson, but others such as freshman point guard Jaland Lowe stepped up, scoring 20 points. Capel wanted Lowe on the line when it was in the final seconds of the game.

Click below to watch Capel's press conference:

Advertisement

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement