News More News
{{ timeAgo('2023-03-21 11:57:12 -0500') }} football Edit

Video: Outside linebacker Jaylon Scott ready to roll

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior outside linebacker Jaylon Scott has waited his turn and the time is now.

Scott talked about how he has lost over 35 pounds during his time at NC State, and how he has embraced being a team leader with fellow linebackers Drake Thomas and Isaiah Moore chasing NFL dreams.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}