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Video: Nickel Asaad Brown felt at home with NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State nickel signee Asaad Brown talked about why he picked the Wolfpack, what other players he tried to recruit and how he hopes to get on the field early due to attrition at his spot.

The Rivals.com four-star prospect was picked to the Under Armour All-American Game.

Click below to watch the interview:

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