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Video: NC State transfers discuss second recruitment, NIL

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Some of the NC State transfers were recruited at the beginning of the NIL era, and some missed it completely.

Several of the transfers discussed whether NIL played a role in their second recruitments. Additionally, many remarked how much different getting recruited as a transfer in the "speed-dating" mode of the portal world compared to when they were in high school.

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