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Video: NC State TE Trent Pennix has breakout game

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sixth-year senior tight end Trent Pennix has truly been tested in many ways the last 14 months, so it was good to see him have a major performance in the 48-41 win over Marshall on Saturday.

Pennix caught three passes for 99 yards and two touchdowns, including a 62-yarder, which is the second longest pass play of the season for the Wolfpack. Pennix has 11 catches for 136 yards and two scores this season.

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