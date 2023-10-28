Advertisement
News More News
ago football Edit

Video: NC State SS Devan Boykin focused on task at hand

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior safety Devan Boykin understands what defeating Clemson means and getting closer to some of the team goals.

Boykin came through with an interception and had eight tackles and one tackle for loss in the Wolfpack’s 24-17 win over Clemson on Saturday.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement