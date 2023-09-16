News More News
ago football Edit

Video: NC State senior Robert Kennedy gets big pick-six

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior nickel Robert Kennedy said he got the first pick-six of his college career Saturday as the highlight of the Wolfpack's 45-7 win over Virginia Military Institute.

Kennedy, who previously played at East Carolina, junior college and Old Dominion, has thrived in his new home at NC State.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}