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Video: NC State's Anthony Carter has solidified left guard

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt sophomore left guard Anthony Carter was able to get his first start late last year, and a lot has changed for him since.

Carter has been able to play both guard spots, but he has solidified the left guard spot. He has started the last three games, and eight starts total at left guard.

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