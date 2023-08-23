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Video: NC State RT Timothy McKay ready for big year

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior right tackle Timothy McKay is now entrusted with protecting the blind side of new left-handed quarterback Brennan Armstrong.

McKay will be entrenched at right tackle and he's officially one of the "older" guys after arriving as a 16-year-old freshman.

Click below to watch McKay's press conference.

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