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Video: NC State players on forming chemistry
Jacey Zembal
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TheWolfpackCentral
Writer
NC State seniors D.J. Burns, Casey Morsell and D.J. Horne took questions from the media Thursday before the Wolfpack play Marquette in the NCAA Tournament in Dallas, Texas.
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