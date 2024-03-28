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Video: NC State players break down Sweet 16 experience
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State players River Baldwin and Madison Hayes take questions from the media Thursday before the Wolfpack play Stanford in the Sweet 16 of the NCAA Tournament in Portland, Ore..
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