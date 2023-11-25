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Video: NC State OLB Payton Wilson goes out winner in last home game

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sixth-year senior outside linebacker Payton Wilson had 15 tackles, one sack and one interception in going out a winner on Senior Day.

NC State shut down UNC for the majority of the first half in building a 26-7 halftime lead, and cruised to a 39-20 victory on Senior Day at Carter-Finley Stadium. Wilson was proud of how he ended the regular season in a Wolfpack uniform, going out a winner with the rest of the seniors and whatever juniors played their last game.

Click below to watch the video:

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