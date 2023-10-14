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Video: NC State OLB Payton Wilson apologizes to fans

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State sixth-year outside linebacker Payton Wilson apologized for the team's effort in falling 24-3 to No. 17-ranked Duke on Saturday in Durham, N.C.

Wilson said the Wolfpack need to get tougher and play smarter, and that they will in order to improve upon their 4-3 record. Duke played with its backup quarterback and really didn't need to throw the ball much in the second half, attempting just one pass.

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