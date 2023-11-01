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Video: NC State OLB Jaylon Scott expects tough game vs. Miami

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior outside linebacker Jaylon Scott knows his games with the Wolfpack are trickling down.

Scott is having his best season with NC State, and enters Saturday’s game against Miami with 47 tackles, two sacks, 4.5 tackles for loss and seven quarterback hurries in his first year as a starter.

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