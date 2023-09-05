News More News
ago football Edit

Video: NC State OC Robert Anae concentrating on 'explosive plays'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State offensive coordinator Robert Anae got straight to the point about what needs to improve against Notre Dame on Saturday — more explosive plays.

Anae and the Wolfpack's longest pass play against Connecticut was 19 yards last Thursday in the 24-14 win. Anae also talked about the balance new quarterback Brennan Armstrong needs between throwing the football and taking off out of the pocket on called passing plays.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}