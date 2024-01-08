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Video: NC State coach Kevin Keatts sees evolving squad
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State has played 14 games this season, but is still trying to find itself, and Saturday's win over Virginia could be a big step in that process.
NC State coach
Kevin Keatts has played a big lineup and a small one, and has a deep bench to choose various options. What worked against Virginia was following the game plan and having an unselfish inside-outside approach.
The timing couldn't be better with NC State hosting North Carolina at 8 p.m. Wednesday on ESPN.
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