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Video: NC State coach Dave Doeren understands improvements are needed

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren went through the 45-24 loss vs. Notre Dame with the Wolfpack team, and it was what he expected.

The areas that need to improve were obvious, but he also saw some good things too. NC State need to play a near-perfect contest, but made enough mistakes to lose by 21, though Doeren felt the score was closer than the final margin.

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