News More News
ago football Edit

Video: NC State coach Dave Doeren sees need to maximize possessions

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren figures there will be less possessions Saturday against Notre Dame.

Between the NCAA rules changes with the game clock, combined wtih both NC State and Notre Dame willing to run the ball, there could be fewer possessions. That also puts extra emphasis on special teams providing the Wolfpack with good field position.

Click below to watch the video:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}