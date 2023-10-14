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Video: NC State coach Dave Doeren frustrated by tough loss

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren knows not much went right on offense, and the Wolfpack's defense got burned Saturday on some big plays in losing 24-3 to No. 17-ranked Duke in Durham, N.C.

Doeren said there will be a lot of things to get fixed going into the bye week, and the players who play the hardest will lock up spots for the Clemson game Oct. 28.

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